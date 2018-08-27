أسلوب جديد للتلقيح الصناعي يعزز نسبة نجاحه بنسبة 62%

أماني الغامدي(صدى):

نجح عدد من العلماء البريطانيون، من تطوير أسلوب جديد في عملية التلقيح الصناعي، يمكنه مضاعفة فرصة نجاح حمل النساء من المرة الأولى بنسبة 62%، وذلك في خطوة وصفت بأنها الأبرز منذ 25 عاماً .

وتوصل الأطباء في مستشفى كامبردج الجامعي ، إلى أن تجميد الأجنة خارج جسد المرأة لمدة شهر قبل زراعتها في الرحم يساعد أجساد النساء على التعافي بعد المرحلة الأولى من علاج العقم، مما يرفع معدل نجاح الحمل .

وكانت النساء في الماضي تخضعن لعملية زراعة جنين طازج يتم نقله إلى الرحم بعد أسبوع من إجراء عملية التلقيح الصناعي خارج الجسم .

وتبين للأطباء أن نسبة نجاح العملية بعد الأسلوب الجديد وصلت إلى 62%، بينما كانت نسبة نجاح زراعة الأجنة الطازجة 36%، واعتمدت عيادة في المملكة المتحدة الأسلوب الجديد بعدما تبين أنه سبب في نجاح العملية وزيادة معدلات الحمل بأكثر من النصف .

ووصف خبير الأجنة الاستشاري الذي قاد البحث، ستيفن هارتبل، الأسلوب الجديد بأنه التطور الأكثر إثارة الذي شهده منذ 25 عاما .

وأضاف أن أكبر قلق كان يرافق عملية الإخصاب هو أن نسبة الفشل كانت أكبر من نسبة النجاح، ولكن الآن أصبح بإمكان الأطباء إبلاغ الأزواج أن لديهم فرصة أكبر من 50 % للنجاح .