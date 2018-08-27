تعليم طريف يعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

سلطان الهوير(صدى):

استعرض مكتب تعليم طريف أبرز الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 1439 – 1440 هـ ، وذلك خلال اجتماعه الأول الذي عقد صباح اليوم بمقر مركز التدريب بالمكتب ، برئاسة مدير مكتب التعليم بالمحافظة الاستاذ احمد بن سالم الشريف ، وبحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية وجميع المشرفين التربويين

استعرض في البداية محاور الاجتماع على الحضور ، وومناقشة خطة وبرامج الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد .

وأكد الشريف على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية ، وجاهزية المقررات الدراسية ، إلى جانب تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المناسبة التي تساعد على أداء العملية التعليمية على الوجه الأكمل واستكمال جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس مع تأهيل المعلمين للتفاعل الإيجابي مع المشاريع الوزارية التطويرية من خلال التدريب وتكثيف التوعية بمضامين هذه المشاريع وكذلك على حث أولياء أمور الطلاب على اهمية المواظبة لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد، مبيناً ضرورة رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء .

كما أكد ضرورة تحقيق مؤشرات الأداء لما لها من دور في تشخيص الواقع وتوثيق العمل بمنهجية واضحة وبلغة رقمية تحمل المصداقية والوضوح.