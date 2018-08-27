وزير الحرس الوطني يطمئن على صحة أمير الفوج الحادي عشر

سعيد العجل(صدى):

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني، اليوم بزيارة لأمير الفوج الحادي عشر فراج بن محمد ابو اثنين في مدينه الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، وذلك للاطمئنان على صحته متمنياً له الشفاء العاجل.

وأعرب ابو اثنين عن شكره لسمو وزير الحرس الوطني على هذه البادرة من سموه، مؤكداً أن هذه الزيارة كان لها الأثر الطيب في نفسه وأسرته مثمنا حرص سموه ومتابعته المباشرة الغير مستغربة.

رافق سموه في الزيارة معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض.