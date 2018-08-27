” شرطة أبوظبي ” تحذر من شركات التوظيف الوهمية عبر الانترنت

أبو ظبي(صدى):

أكدت شرطة أبوظبي، وجود شركات وهمية للتوظيف عبر شبكة الانترنت والمواقع الإلكترونية تنتحل أسماء شركات توظيف كبيرة؛ للإستيلاء على أموال الباحثين عن عمل من خارج الإمارات.

وحذر مدير إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي العميد سعيد محمد الكعبي، الباحثين عن العمل بتوخي الحذر من هذه الشركات الوهمية، وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة.

وأوضح ” الكعبي ” أن هذه الشركات تمارس النصب والاحتيال الإلكتروني على ضحاياها مستغله حاجتهم للعمل، حيث تبيع لهم وهم القدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها.

كما أشار إلى أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية، لافتًا إلى أن المحتالين عادة ما يختارون ضحاياهم القاطنين خارج الدولة من خلال البيانات والحسابات الشخصية للباحثين عن فرص عمل في الدولة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المزيفة لخدمات التوظيف، أو عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف أنهم يقوموا باختيار المستهدفين والتواصل معهم هاتفيًا أو إلكترونيًا، وإيهامهم بالموافقة على طلب الوظيفة، وحثهم على التواصل مع مكتب السفريات لاستكمال إجراءات استصدار تأشيرة عمل بالدولة، وتحويل رسوم التأشيرة عبر محلات الصرافة العالمية، ثم يختفوا.