تحرش بشقيقته فانهال عليه بطعنات ببطنه وأنحاء جسده

بيروت(صدى):

شهدت مدينة بيروت اللبنانية، قيام رجل بتوجيه عدة طعنات لآخر سوري الجنسية، وذلك بعد تحرشه بشقيقته.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين أقدم الرجل السوري الملقب بـ ” نكعو ” ، والذي يملك محلًا لبيع الخضار على ضرب رجل برفقة صديقه، بعدما قام بالتّحرش بشقيقته.

وعليه، تم نقل الرجل المتحرش إلى مستشفى الحريري الجامعي في بيروت، وكان مصابًا بعدة طعنات في بطنه وباقي أنحاء جسده، ولا يزال في حالة صحية حرجة.