  • الإثنين 27

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تحرش بشقيقته فانهال عليه بطعنات ببطنه وأنحاء جسده

تحرش بشقيقته فانهال عليه بطعنات ببطنه وأنحاء جسده

تحرش بشقيقته فانهال عليه بطعنات ببطنه وأنحاء جسده
بيروت(صدى):

شهدت مدينة بيروت اللبنانية، قيام رجل بتوجيه عدة طعنات لآخر سوري الجنسية، وذلك بعد تحرشه بشقيقته.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين أقدم الرجل السوري الملقب بـ ” نكعو ” ، والذي يملك محلًا لبيع الخضار على ضرب رجل برفقة صديقه، بعدما قام بالتّحرش بشقيقته.

وعليه، تم نقل الرجل المتحرش إلى مستشفى الحريري الجامعي في بيروت، وكان مصابًا بعدة طعنات في بطنه وباقي أنحاء جسده، ولا يزال في حالة صحية حرجة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 52796 ] نشر منذ 19 دقيقة

مصايب ,,

,, كفانا الله شر المصايب واهلها ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *