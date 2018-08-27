” أب ” يساوم زوجته على طفله الرضيع للحصول على فدية

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على خطف طفله الرضيع؛ ليساوم زوجته على دفع فدية لطفلها تبلغ 500 ألف جنيه، وحينها تستطيع استرداده؛ لتعلم ” الزوجة ” بعد استعلامها عنه أنه من ذوى السوابق.

وبالتطرق للتفاصيل، أنجبت ” الزوجة ” طفلها الرضيع صاحب الـ ” 3 أشهر ” ؛ لتتفاجئ باختفاء زوجها بطفلهما بعد ذلك، حيث تواصلت معه هاتفيا فصرح لها أنه سيتحفظ على ” نجله ” إلى أن تدفع له مبلغ مالي 500الف جنيه، وحينها تستطيع استرداده.

حيث قامت ” الزوجة ” بدفع مبلغ 200 ألف جنيه لـ ” زوجها ” مقابل أن يرد نجلها لها لحين التصرف في باقي المبلغ، إلا أنه أخذ النقود واختفى، وعلمت أنه يعرض الطفل للبيع لإحدى السيدات بالخارج مقابل الحصول على المال.

وقامت السيدة بتحرير محضر بقسم الشرطة، لتعرف بعدها أن سجل ” الزوج ” الجنائي حافل بقضايا الابتزاز والاختلاس وحيازة المواد المخدرة، كما قضى في السجن فترة كبيرة من الزمن؛ وذلك لمعاقبته في أحداث وجرائم جنائية.