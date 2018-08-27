مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 21.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8000.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفا للتأمين, وإكسترا, ورعاية, وبدجت السعودية, ودور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بنيان ريت, والأسماك, والباحة, وميدغيلف للتأمين, وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 4.04% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وسامبا, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، والمستشفى السعودي الألماني هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 60.05 نقطة ليقفل عند مستوى 2659.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 166 صفقة.