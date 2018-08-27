إعلان مواعيد المقابلات والاختبار لوظيفة ” محاضر ” بجامعة حفر الباطن
كشفت جامعة حفر الباطن عبر موقعها الإلكتروني، عن الترشيح للمقابلات الشخصية لوظيفية ” محاضر ” في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وموعد الاختبار التحريري للمتقدمات على وظيفة ” محاضر ” بكلية التربية تخصص رياض أطفال.
وناشدت الجامعة المتقدمات على وظيفة محاضر بكلية التربية تخصص رياض أطفال، التعرف على موعد الاختبار التحريري من خلال هذا الرابط: هنا
أما فيما يتعلق بالترشيح للمقابلات الشخصية لوظيفية محاضر في كلية العلوم الطبية التطبيقية، من خلال هذا الرابط: هنا
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