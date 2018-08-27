بالفيديو.. ” ديلي آلي ” يواصل سلسلة تحدياته المثيرة

لندن(صدى):

واصل لاعب نادي ” توتنهام ” الإنجليزي ديلي آلي، سلسلة تحدياته الغريبة احتفالًا بالأهداف؛ حيث أشعل التحدي بين جمهوره عقب احتفاله المثير عندما سجّل هدفًا في مرمى نادي نيوكاسل.

واحتفل اللاعب من خلال وضع يده على عينه بعد تشابك إصبعين بطريقة معيّنة، وسرعان ما لفتت انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتجه الجميع إلى محاولة تقليده في حركته الغريبة.

وحاول تنفيذه الكثيرون بداية من اللاعبين الأجانب والعرب إلى الأشخاص العاديين؛ بينما طوّر ” آلي ” التحدّي باستخدام 4 أصابع ملتوية لتشكل نظارة حول عينيه.