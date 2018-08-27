تعطيل الرموز السرية للطلاب بجامعة حائل

علي العنزي(صدى):

عطلت جامعة حائل جميع الرموز السرية غير المتوافقة مع اشتراطات أمن المعلومات؛ نظرًا لتحديث أنظمة الأمان للبرامج الإلكترونية التشغيلية في جامعة حائل.

وأوضح المتحدث باسم جامعة حائل ياسر الكنعان، اليوم الاثنين، أن الرمز السري يجب احتوائه على حروف كبيرة وصغيرة ورموز وأرقام، وهذا يشمل أنظمة التشغيل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأشار ” الكنعان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” إلى أنه يمكن تغيير الرقم السري حسب الإجراءات المتبعة لكل نظام، قائلًا ” ما يهمنا توضيحه هنا، إجراء تغيير الرقم السري للطلبة؛ حيث يوجد رابط خاص لاستعادة الرقم السري بطلبه على رقم الجوال المضاف في النظام للطالب أو الطالبة، هنا ” .

وأَضاف ” الطلبة الذين غيروا أرقام جوالاتهم أو كانت مفصولة، ويريدون تغيير رقم الجوال في النظام، يجب عليهم مراجعة إدارة القبول في عمادة القبول والتسجيل بمبنى عمادة القبول والتسجيل في الدور الثاني بالمدينة الجامعية، أما الطالبات ففي مجمع كليات الطالبات – مبنى رقم 2 – صالة الاستقبال الرئيسة ” .

كما لفت إلى أن طالبات الفروع اللواتي يرغبن إضافة أرقام جوالات جديدة للنظام، فعليهن مراجعة إدارة الفرع، كل طالبة حسب الفرع الذي تنتسب له، وإحضار البطاقة الجامعية أو الهوية الوطنية، حيث سيتم إنهاء الاجراء عبر برنامج المراسلات الإلكترونية خلال 48 ساعة كحد أقصى.