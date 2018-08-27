الذهب يتراجع في التعاملات الفورية

وكالات(صدى):

انخفض الذهب 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1203.67 دولار للأونصة، وقفز المعدن الأصفر 1.7% في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ مايو أيار 2017.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1210.60 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر هبط بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة تحت ضغط تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أشار فيها إلى التدرج في رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر في التعاملات الفورية لتستقر عند 14.80 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 0.9% إلى 783.25 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاديوم 0.5% إلى 931.20 دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوى في شهر عند 940.50 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.