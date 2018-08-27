تعرض شاب لإطلاق نار من بندقية زميله خلال رحلة صيد بأبو عريش

تركي السالم(صدى):

شهدت إحدى قرى محافظة ” أبو عريش ” تعرض شاب لإطلاق نار من بندقية كان يحملها زميله لتستقر الرصاصة برأسه؛ وذلك أثناء خروج مجموعة من الشباب إلى رحلة صيد بأرض فضاء بالمحافظة.

وبالتطرق للتفاصيل، تعرض المجني عليه لإصابة بليغة نتيجة اختراق رصاصة برأسه واستقرارها بها، ولا يزال تحت الملاحظة الطبية؛ لإنقاذه من الوضع الصحي الحرج الذي هو عليه حاليًا.

وتباشر الجهات الأمنية بشرطة جازان الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحفظ على الجاني وتحريز الأداة، وستكشف مجريات التحقيقات الأمنية ما إذا كان لإطلاق نار بصورة متعمدة أو أنها تُعد من الحوادث العرضية غير المتعمدة.