تعرض شاب لإطلاق نار من بندقية زميله خلال رحلة صيد بأبو عريش
شهدت إحدى قرى محافظة ” أبو عريش ” تعرض شاب لإطلاق نار من بندقية كان يحملها زميله لتستقر الرصاصة برأسه؛ وذلك أثناء خروج مجموعة من الشباب إلى رحلة صيد بأرض فضاء بالمحافظة.
وبالتطرق للتفاصيل، تعرض المجني عليه لإصابة بليغة نتيجة اختراق رصاصة برأسه واستقرارها بها، ولا يزال تحت الملاحظة الطبية؛ لإنقاذه من الوضع الصحي الحرج الذي هو عليه حاليًا.
وتباشر الجهات الأمنية بشرطة جازان الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحفظ على الجاني وتحريز الأداة، وستكشف مجريات التحقيقات الأمنية ما إذا كان لإطلاق نار بصورة متعمدة أو أنها تُعد من الحوادث العرضية غير المتعمدة.
همس[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52796 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
,, مع التحقيق كل الخافي يبان ,,
عمار[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 43 دقيقة
زميله السبب في قتله اصبحنا ف غابه والله !!!
شجون[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يهدينا جميعا ويحمينا من اصحاب السوء
ماجد[ عدد التعليقات: 1206 ] نشر منذ 41 دقيقة
ان لله وان اليه لراجعون
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 29 دقيقة
المعلقين إعلاه المدرعمين / الرجال بعد مات الله يقومه بالسلامة
إقراءوا الخبر زين :
الخبر كالتالي ”
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لا يزال تحت الملاحظة الطبية؛ لإنقاذه من الوضع الصحي الحرج الذي هو عليه حاليًا.