بالفيديو.. زياد بن نحيت يعبر عن شكره وتقديره للمملكة بعد وفاة والده

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، الشاعر زياد بن نحيت، وهو يعبر عن شكره وتقديره لقيادة المملكة الرشيدة، التي وجهت بنقل وعلاج والده الشاعر حجاب بن نحيت، المتوفي أمس الأحد، متعهدًا بالوفاء بوصية والده.

وأوضح ” بن نحيت ” ، أن الصلاة على جثمان والده ستتم عقب صلاة عصر اليوم الاثنين بمسجد الراجحي بالرياض، مبينًا أنه سيجري دفنه في مقابر النسيم، ثم استقبال المعزين مساءً في منزلهم بالعاصمة الرياض.

وعبّر نجل الشاعر الراحل، عن تقديره لكل من شاركهم حزنهم العظيم سواء بالاتصال أو الكتابة والتغريد، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل منهم دعائهم له بالرحمة والمغفرة.

فيما أكد ” بن نحيت ” على وفائه لوصية والده الراحل التي قال فيها: ” ضعوني على جنبي الأيمنِ.. إذا رفض الجسم أن ينحني.. بقبر عميق قضيف نظيف.. قصير جديد ولم يُسكَنِ.. وخطوا على القبر عبد الغفور.. وإن كنت بالأمس عبدَ الغني ” .