بالفيديو.. زياد بن نحيت يعبر عن شكره وتقديره للمملكة بعد وفاة والده
أظهر مقطع فيديو، الشاعر زياد بن نحيت، وهو يعبر عن شكره وتقديره لقيادة المملكة الرشيدة، التي وجهت بنقل وعلاج والده الشاعر حجاب بن نحيت، المتوفي أمس الأحد، متعهدًا بالوفاء بوصية والده.
وأوضح ” بن نحيت ” ، أن الصلاة على جثمان والده ستتم عقب صلاة عصر اليوم الاثنين بمسجد الراجحي بالرياض، مبينًا أنه سيجري دفنه في مقابر النسيم، ثم استقبال المعزين مساءً في منزلهم بالعاصمة الرياض.
وعبّر نجل الشاعر الراحل، عن تقديره لكل من شاركهم حزنهم العظيم سواء بالاتصال أو الكتابة والتغريد، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل منهم دعائهم له بالرحمة والمغفرة.
فيما أكد ” بن نحيت ” على وفائه لوصية والده الراحل التي قال فيها: ” ضعوني على جنبي الأيمنِ.. إذا رفض الجسم أن ينحني.. بقبر عميق قضيف نظيف.. قصير جديد ولم يُسكَنِ.. وخطوا على القبر عبد الغفور.. وإن كنت بالأمس عبدَ الغني ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52796 ] نشر منذ 58 دقيقة
رحمه الله ,, آمين ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 2873 ] نشر منذ 56 دقيقة
أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم رافع السبع السموات ومنزل الارض أن ترحمه وتغفر ذنوبه وتدخله الجنه برحمتك ياأرحم الراحمين وجميع أموات المسلمين..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له لا احد يدخل بنية الناس اللي يقولون ان زياد فرحان بموت ابوه لا تدخلون بنيته ما تدرون انتم الظروف ولها احكام #رحمك_الله_يا_حجاب_بن_نحيت
همس[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمدلله الذي لايحمد على مكره سواه
انني اعزي كل محبين الشا عر الكبير
الذي والله حسب علمي لااعجب بأي
شاعريعبر عن الواقع الماضي والحاضر والمستقبل مثلك يابو
زياد آه اسال الله العظيم رب العرش
الكريم ان يرحمك يا حجاب بن نحيت
لا حول ولاقوتي إلابالله العلي العظيم
طلال[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله ان لله وان اليه راجعون
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 37 دقيقة
عظم الله أجرك ياولد عمي , الله يجعل مثواه الجنة ..