شاعر فلسطيني يشيد بجهود المملكة بموسم الحج ويروي قصة منعه من دخول الأقصى

عادل الحربي(صدى):

روى الشاعر والفلاح الفلسطيني زياد صبيح، وهو أحد المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، قصة منعه من الصلاة في المسجد الأقصى بقرار من قوات الاحتلال لمدة مائة عام.

وكان ” صبيح ” من بين عشرات الشباب المناضلين، الذين عاشوا أيامهم في قهر شديد، ولكن مبادرة الملك سلمان الخاصة بتمكين ذوي أسر الشهداء من أداء مناسك الحج على نفقته الخاصّة، بدلت آلامه بأفراح.

وجاء ” صبيح ” ضمن وفد يضم 1000 حاج وحاجة من ذوي أسر شهداء فلسطين شملتهم مكرمة الملك سلمان – حفظه الله – بالحج على نفقته في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وبدأ الشاعر الفلسطيني حديثه قائلًا: ” كنت أدرس في كلية الطب التي أحببتها حتى وصلت إلى عامي الثاني بتفوق، لكن حدث هجوم من قِبل الاحتلال، وأُصبت بطلقة نارية اخترقت جسدي وكادت أن تفقدني الدراسة، وتوقفت بعدها ٧ سنوات عن كل شيء حتى شُفيت وكفيت شر هذه الرصاصة ” .

وتابع ” صبيح ” : ” وما أن مرت المعاناة إلا ويأتيني خبر صدمني وهو منعي من دخول المسجد الأقصى لـ ١٠٠ عام، فتكالبت عليَّ الهموم وكان وقع المنع عليَّ مؤلماً، وحاولت ترتيب أوراقي من جديد لأعود إلى مقاعد الدراسة طالبًا في كلية الفنون الجميلة لأتخرج بعدها ولم يكتب الله الحصول على عمل يناسب تخصُّصي، لأعلن عودتي إلى مهنة آبائي وأجدادي وأتجه إلى المزارع (الفلاحة) وأنا أعمل فلاحاً حتى هذا اليوم ” .

وأضاف: ” وصلت برفقة شقيقتي الكبرى إلى أرض المملكة ضيفًا على خادم الحرمين الشريفين، لتأدية فريضة الحج لأول مرة، ليعوضني الله ويسخر لنا ملك العروبة بواقع لم أكن أحلم به من قبل لأزور القبلة الأولى للمسلمين ” .

فيما وعد الشاعر الفلسطيني بنقل ما شاهده من حفاوة وتكريم وشهامة وحسن تنظيم لموسم الحج لأهالي وسكان قطاع الضفة الغربية، مبينًا أنه يعتلي المنابر لإلقاء القصائد هناك، وستكون الفرصة سانحة لرد شيء من الجميل للمملكة.