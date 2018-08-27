أعراض سرطان الثدي التي لا تعرفها الكثيرات.. إحداها الغمازات

أماني الغامدي(صدى):

أعراض سرطان الثدي لا تعرفها كل النساء وهي مختلفة عن الأعراض العادية المتمثلة بوجود كتل او انتفاخات في الثدي والتي تعد من الأعراض الأكثر شيوعا بين النساء المصابات بسرطان الثدي.

ويجب على كل امرأة أن تكون مهتمة بصحتها وتقوم بالكشف المبكر وفحص الثدي على الدوام لاستطلاع أية تغييرات أو علامات أخرى غير الكتل والانتفاخ يمكن أن تنبئ بإصابتها بهذا المرض الخبيث، حيث أن الكشف المبكر يسهم بشفاء المرأة من سرطان الثدي بنسبة تصل لحوالي 90% حسبما يؤكد معظم الأطباء والمختصين.

وهناك بعض أعراض سرطان الثدي التي لا تعرفها كل النساء والتي يمكن لكشفها مبكرا أن ينقذ حياتك وحياة الكثيرات من النساء من براثن هذا المرض المميت.

• الغمازات:

هي بالتاكيد ليست الغمازات الجميلة التي تظهر على جانبي الفم وإنما المقصود بها غمازات يمكن أن تظهر على حافة الصدر وتؤشر للاصابة بسرطان الثدي.

وهناك العديد من النساء اللواتي اكتشفن إصابتهن بالمرض الخبيث بعد الكشف عن هذه الغمازات التي تبين أنها من الأعراض الشائعة إلا أن القليل من النساء يعرفن بها.

• تهيج الجلد:

من العلامات التي تنذر بالإصابة بسرطان الثدي، وتربط النساء تهيج الجلد عادة بارتداء حمالة صدر ضيقة أو الإصابة بالطفح الحراري أو التهاب الجلد التماسي وغيرها من الامراض الجلدية.

إلا أن الاطباء يشيرون إلى أن تهيج الجلد يمكن أن يكون علامة للإصابة بسرطان الثدي خاصة في حال ظهور احمرار غير مبرر على التديين وتورم وتهيج للجلد مع الحكة والطفح الجلدي، وهي علامات تستدعي الفحص الطبي لدى الطبيب المختص للتأكد من الإصابة بالمرض أم لا.

• إفرازات الحلمة:

وهي إفرازات طبيعية تشهدها المرأة المرضعة، أما في حال النساء الأخريات غير المرضعات فهي تحتاج لفحص طبي خاصة في حال كانت الإفرازات شفافة ولونها مائل إلى الأخضر أو الأصفر أو الدموي.

• ظهور النمش على الصدر:

من الأعراض والعلامات التي يمكن أن تنذر بالإصابة بسرطان الثدي، بل إنها قد تكون علامة على شكل نادر وأكثر عدوانية من سرطانات الثدي التي تعرف باسم سرطان الثدي الالتهابي.

وفي حال ظهور النمش بشكل سريع ينبغي مراجعة الطبيب المختص فورا.

• الكدمات والبقع الحمراء:

ظهور البقع الحمراء والكدمات على الجلد يمكن أن تنذر أيضا بالإصابة بسرطان الثدي والالتهابي خاصة في حال تطورها أو استمرارها لوقت طويل.

من الأعراض والعلامات الأخرى التي يمكن أن تؤشر للإصابة بسرطان الثدي والتي لا يجب إهمالها ابدا:

– تغير شكل ولون الحلمة.

– تغير نسيج الجلد خاصة للون الأحمر أو البرتقالي.

– التورم وتضخم ثدي واحد أو الثديين معا.

• تغير حجم الثدي وشكله.

يبقى أن نشير في النهاية إلى المقولة الشهيرة “درهم وقاية خير من قنطار علاج” والكشف المبكر عن أية أعراض أو علامات غير طبيعية أو مؤلمة في الثدي يمكن أن تنقذ حياة الكثيرات من النساء من براثن مرض سرطان الثدي ويعطيهن الفرصة للاستمتاع بالحياة بصحة وعافية.