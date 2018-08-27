الروبوت ” صوفيا ” تخطف الأنظار بمنتدى الابتكار الرقمي بتايوان

تايبيه(صدى):

خطفت الروبوت ” صوفيا ” الحاملة للجنسية السعودية، الأنظار بحفل الافتتاح لمنتدى الابتكار الرقمي الأخير عام 2018 في العاصمة التايوانية ” تايبيه ” .

حيث قدمت ” صوفيا ” نصائح لكيفية تعامل البشر في السنوات القادمة مع ” الروبوت ” ، حيث كان محط اهتمام الصحفيين والإعلاميين وقاموا بسحب الكاميرات والهواتف الذكية؛ لالتقاط تعبيراتها البشرية المتنوعة وهي تقف على المسرح.

وفي هذا السياق، قال هونغ تزي، مؤسس أكبر منصة التجارة الإلكترونية في تايوان، أن ” صوفيا ” تمثل المستقبل، مشيرًا إلى أن الاتجاهات التقنيات الرقمية ستحتم على البشر في المستقبل تبادل عملهم مع الروبوتات، حيث سيصبح الروبوت رفيقا للإنسان .

يُذكر أن هذا المنتدى جمع خبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار، والتي يمكن أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية للدول الأخرى، عندما تواجه تحديات تتعلق بالابتكار الرقمي في المستقبل.