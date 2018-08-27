أوهمها بالزواج فاقرضته 5 ملايين درهم ثم تزوج بزميلتها

دبي(صدى):

أوهم رجل زميلته بالعمل بحبه لها وبأنه سيتقدم لزواجها، حتى قامت باقراضه 5 ملايين درهم على دفعات على مدار عامين؛ لتتفاجئ بعد ذلك بخيانته لها وفقًا لقولها، حيث تزوج من زميلتها التي تعمل في ذات الشركة.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن السيدة تشغل منصب رفيع وقامت بإقراض زميلها الجديد في العمل مبالغ مالية على مدار عامين؛ وذلك بغرض مساعدته على ترتيب أموره، شرط أن يعيد لها المبالغ حين تتحسن أحواله، إلا أنه تزوج زميلتها في ذات الشركة.

وقضت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بدبي من إثبات استحقاق الفتاة لمبلغ 4 ملايين ونصف المليون درهم من إجمالي 5 ملايين درهم التي أعطتهم لزميلها في العمل، بعد أن أوهمها بالزواج.

كما تمت تصفية الحساب بين الطرفين، واستبعاد المبالغ التي لا توجد مستندات بها، والمودعة نقدًا، فيما لم تستطع المدعية إثبات علاقتها بالمدعى عليه.