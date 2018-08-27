استدعاء صاحب موقع تعدين خالف الاشتراطات البيئية بعفيف

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، استدعاء صاحب موقع تعدين غرب محافظة عفيف؛ لمخالفة الاشتراطات البيئية.

وأوضح مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض سعود الشمري، أنه تم رصد أحد المواقع العاملة في أعمال التعدين والتي تعدت على المعالم البيئية والتسبب بأضرار لها من قبل فرق التفتيش البيئي.

وأشار ” الشمري ” إلى أن الهيئة أحاطت إمارة منطقة الرياض بالواقعة لاستدعاء صاحب الموقع وإلزامه بإعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر وعلى نفقته، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن كل مخالف للنظام العام للبيئة عن طريق الرقم المخصص للبلاغات (988).

كما لفت إلى أن النظام العام للبيئة ألزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة بعدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.