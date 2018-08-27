” التجارة ” تشهر بصاحب مؤسسة عرضت منتجات تجارية مقلدة

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، إعلان تشهير بصاحب مؤسسة لتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية بمدينة الرياض، لتورطه بمخالفة نظام العلامات التجارية وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة بقصد البيع.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية وتضليلًا وإيهامًا للمستهلكين بجودة السلع المعروضة، لافته إلى أنه بثبوت إدانة صاحب المنشأة بحيازة وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة بقصد البيع، صدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض بسجن المدعى عليه لمدة 10 أيام، ومصادرة البضائع المقلدة وإتلاف العلامة التجارية المقلدة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وكانت فرق الرقابة في وزارة التجارة بالرياض تمكنت من ضبط 900 قطعة بطاريات وشواحن وأغطية هواتف تحمل علامات تجارية مقلدة، أثناء جولاتها التفتيشية بمدينة الرياض، وبناءً عليه تمت مصادرة البضاعة المقلدة وإحالة المخالفة الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

يُذكر أن نظام العلامات التجارية نص على المعاقبة بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.