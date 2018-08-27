بالفيديو.. فتاة تسرق سيارة مواطن متوقفة أمام سوبر ماركت بالدمام
في حادثة غريبة من نوعها، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سرقة فتاة لسيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل.
ويظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة في إحدى الشوارع الرئيسية بالدمام، الفتاة تترجل من مركبة، وتلتفت حولها وتقوم بركوب مركبة تركها صاحبها في وضع التشغيل للتبضع من أحد المحلات التجارية، تهرب من المكان.
ولاقى المقطع تداول لافت على مواقع التواصل المختلفة، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحقيق في الأمر وكشف ملابساته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52796 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه ,,
,, شر البرية مايضحك ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2526 ] نشر منذ 54 دقيقة
😅😅 من اولها …
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9835 ] نشر منذ 46 دقيقة
نهايه السواقه☺😂يمكن ماحد اشترى لهافلقتها جاهزه😣😂
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 40 دقيقة
مو عادة البنات يسرقون سيارات 😅😅
احمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 32 دقيقة
تمثيليه ويعرفوا بعض…
قبل ما تعرف ان السياره شغاله أو لا وهل فيها ركاب التفتت التفاتت الحرامي وبعدين ركبت ومشت…