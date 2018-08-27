بالفيديو.. فتاة تسرق سيارة مواطن متوقفة أمام سوبر ماركت بالدمام

نايف السالم(صدى):

في حادثة غريبة من نوعها، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سرقة فتاة لسيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل.

ويظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة في إحدى الشوارع الرئيسية بالدمام، الفتاة تترجل من مركبة، وتلتفت حولها وتقوم بركوب مركبة تركها صاحبها في وضع التشغيل للتبضع من أحد المحلات التجارية، تهرب من المكان.

ولاقى المقطع تداول لافت على مواقع التواصل المختلفة، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحقيق في الأمر وكشف ملابساته.