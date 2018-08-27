10 نصائح لخفض استهلاك الوقود في السيارات منها إغلاق النوافذ

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يبحث كثير من قائدي السيارات عن طرق فعالة من أجل خفض استهلاك الوقود في سياراتهم، خاصة مع ارتفاع الحرارة بشكل كبير حالياً وما يتبعه من تشغيل مكيف السيارة بصورة مستمرة، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح تساعد على خفض استهلاك الوقود.

1- قيادة السيارة بسرعة عالية يؤدي إلى استهلاك كبير للوقود، لذا يفضل القيادة على سرعات ما بين 80 كم إلى 100 كم، حيث أن هذه السرعات تعد مناسبة لخفض استهلاك الوقود.

2- يجب عدم ترك نوافذ السيارة مفتوحة أثناء القيادة، حتى لا يرتفع معدل مقاومة الهواء داخل السيارة، وهو ما يزيد من جهد المحرك مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود.

3- يجب ضبط ضغط الإطارات حسب ما أوصت به الشركة المصنعة للسيارة، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، ويجب فحص ضغط الإطارات مرة كل شهر على الأقل.

4- احرص على غلق نوافذ السيارة عند استخدام التكييف حتى لا يتسرب للخارج ويزيد من استهلاك الوقود.

5- استخدم التظليل المناسب لسيارتك حسب تعليمات إدارة المرور، مع ركن السيارة في الظل عندما تتوقف.

6- الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، لذا يجب خفض الأحمال قدر المستطاع.

7- تجنب قيادة السيارة وقت الذروة، حتى تتجنب تكرار التوقف وهو ما يزيد من وقت القيادة مما يزيد من استهلاك الوقود.

8- القيام بالصيانة الدورية لمحرك السيارة، وتغيير الفلاتر والبوجيهات بصورة مستمرة، حيث أن الإهمال في صيانة المحرك يؤدي إلى استهلاك الوقود بشكل كبير.

9- عند شراء سيارة حاول اختيار سيارة ذات محرك صغير، تحديدا التيربو، لأنه كلما كبر المحرك كلما زاد استهلاك الوقود خاصة المحركات ذات سعة 2 لتر فما أعلى.

10- تجنب تسخين السيارة في الصباح لفترات طويلة، حتى لا تستهلك الكثير من الوقود، ويكفي فقط نصف دقيقة للتسخين، ثم انطلق بسرعة منخفضة.