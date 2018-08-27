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وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في جدة

وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في جدة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بوبا العربية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى (موظف مركز الاتصال Officer Call Center)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من الآن حتى تاريخ 2018/10/25م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، لافته إلى أن شروط التوظيف كالتالي:

الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.
– أن يتقن اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي هنا


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 1 ساعة

عندكم وظايف لذوي الاحتياجات الخاصه ؟

[ عدد التعليقات: 2519 ] نشر منذ 59 دقيقة

هل يوجد وظائف للسيدات؟؟

[ عدد التعليقات: 2519 ] نشر منذ 58 دقيقة

اين موقع ارسال السيره الذاتيه

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