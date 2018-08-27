وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بوبا العربية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى (موظف مركز الاتصال Officer Call Center)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من الآن حتى تاريخ 2018/10/25م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، لافته إلى أن شروط التوظيف كالتالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

– أن يتقن اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي هنا