وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في جدة
فتحت شركة بوبا العربية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى (موظف مركز الاتصال Officer Call Center)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من الآن حتى تاريخ 2018/10/25م.
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، لافته إلى أن شروط التوظيف كالتالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.
– أن يتقن اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي هنا
طلال[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 1 ساعة
عندكم وظايف لذوي الاحتياجات الخاصه ؟
همس[ عدد التعليقات: 2519 ] نشر منذ 59 دقيقة
هل يوجد وظائف للسيدات؟؟
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 2519 ] نشر منذ 58 دقيقة
اين موقع ارسال السيره الذاتيه