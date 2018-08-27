أمانة المدينة تطلق شهادات صحية ذكية للعاملين بالمنشآت الغذائية

نايف السالم(صدى):

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، شهادات صحية ” ذكية ” للعاملين في المنشآت الغذائية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك حرصًا من الأمانة على وضع قاعدة بيانات إلكترونية للشهادات الصحية التي تم إصدارها.

وأضافت أن أمانة المدينة المنورة تسعى من خلال ذلك إلى الحد من انتشار الشهادات غير المعتمدة؛ حيث جرى إصدار الشهادة الذكية بشكل محدث تحتوي على كافة البيانات الخاصة بحاملها.