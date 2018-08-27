قرارات عاجلة من ” فيسبوك ” لحذف حسابات مسؤولين وقادة عسكريين

وكالات(صدى):

اتخذت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، اليوم الاثنين، قرارات عاجلة لحذف حسابات لمسؤولين وقادة عسكريين، معللة ذلك بأنها محاولة لمنع انتشار الكراهية والتضليل، بعد مراجعة محتوى تلك الحسابات.

جاء ذلك في بيان نشرته ” فيسبوك ” ، عبر مدونتها الرسمية، معلنة خلاله عن قرارها بحذف حسابات بعض المسؤولين العسكريين في ميانمار على موقعي ” فيسبوك ” ، و ” انستجرام ” .

وقالت ” فيسبوك ” في بيانها: ” على وجه التحديد، قررنا حظر 20 شخصًا من الأفراد والمؤسسات في ميانمار على فيسبوك، وأبرزهم الجنرال مين أونغ هلاينغ، القائد العام للقوات المسلحة، وشبكة ميوادي التلفزيونية العسكرية، كما حذفنا نحو 18 حسابًا على فيسبوك وحسابًا واحدًا على انستغرام و52 صفحة على فيسبوك يتبعها ما يقرب من 12 مليون شخص ” .

وأضافت ” فيسبوك ” : ” كما تم حذف أيضًا 46 صفحة أخرى، و12 حسابًا على فيسبوك، للانخراط في سلوكيات مخالفة تحط على الكراهية والتضليل ” .