تفاصيل القبض على سعد المجرد بفرنسا في تهمة اغتصاب جديدة

أماني الغامدي(صدى):

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على الفنان المغربي سعد المجرد، أمس الأحد، بتهمة مخالفة شروط إطلاق سراحه في القضية الأولى الخاصة بالفتاة الفرنسية لورا بريول.

ونفت مصادر اتهام سعد المجرد بالاغتصاب مجددًا، لافته إلى أنه تم القبض عليه لمغادرته العاصمة الفرنسية باريس إلى جزيرة سانت تروبيه دون الحصول على رخصة قضائية.

وأوضحت أنه تعرض لاستفزاز من فتاة واعتدى عليها بالضرب، وعند تحرير المحضر اتضح أنه خالف القواعد القانونية لإطلاق سراحه المشروط على ذمة قضية الاعتداء الجنسي على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ومن المنتظر أن يٌعرض سعد المجرد على جهة قضائية صباح اليوم الاثنين، والمرجح أن يتم إلغاء سراحه المشروط، وأن يعود إلي السجن على ذمة القضية الأولى، على أن تتواصل التحقيقات في القضية الثانية.

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