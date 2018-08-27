أسوأ بداية لـ ” رامون دياز ” بعد النتائج السلبية للاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

يُعاني المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد، من اسوأ بداية له كمدرب وذلك بعد النتيجتين السلبية في كأس السوبر أمام الهلال، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن ومواجهة البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

وتعادل ” دياز ” هدف لهدف في ملعبه أمام الوصل الإماراتي، في مباراة شهدت تسجيل لاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي هدف الاتحاد الوحيد.

يُذكر أن ” دياز ” بدأ مشواره مع الهلال بخسارة أمام الاتحاد بهدفين نظيفين ثم فاز في مباراتين على التوالي.