الجبير ينعي ماكين: فقدت صديقا شخصيا عرفته لأكثر من 13 عاما

عادل الحربي (صدى):

نعى وزير الخارجية عادل الجبير السيناتور الجمهوري جون ماكين، مقدماً تعازيه لعائلة السيناتور وللشعب الأمريكي.

وكتب الجبير عبر حسابه في ” تويتر ” : ” أقدم التعازي الحارة لعائلة السيناتور جون ماكين ” ، مشيراً إلى أن أمريكا بموته فقدت بطلاً من أبطالها، لقد فقدت صديقاً شخصياً عرفته لأكثر من 13 عاماً.. فلترقد روحه في سلام ” .

ماكين، كان يعتبر واحدا من أكثر السياسيين الأميركيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا، وقرر وقف علاجه من مرض سرطان الدماغ، حسب بيان أصدرته عائلته، ليتوفى عن عمر ناهز 81 عاماً بعد إصابته بسرطان الدماغ.