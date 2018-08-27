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حارس الهلال السابق يشيد بجهود سامي الجابر: نشعر بالفخر

حارس الهلال السابق يشيد بجهود سامي الجابر: نشعر بالفخر
طلال الغامدي(صدى):

أكد حارس مرمى نادي الهلال السابق، محمد الدعيع، على أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس الحالي للنادي سامي الجابر، الذي يعمل على تحقيق الزعيم المزيد من الإنجازات والبطولات.

وأوضح ” الدعيع ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” عندما يترأس نادٍ كالهلال، رجل بعقلية أخي وزميلي سامي الجابر لاعبًا أمتع السعوديين – إداريًا احترمه الخصوم – مُدربًا رغم تجربته القصيره نجح ” ، مضيفًا: ” الآن كرئيس للهلال، به وبعقليته نفتخر فيه. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرياضة، كلّفت سامي الجابر بتولي منصب رئيس نادي الهلال خلفًا للأمير نواف بن سعد، في أبريل الماضي.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2515 ] نشر منذ 21 دقيقة

خلنا في المهاجم ههههه ندخل تويتر نفتش عليك وعلى المهاجم 😂

[ عدد التعليقات: 2871 ] نشر منذ 20 دقيقة

ههه الله يبشرك بالمهاجم الي تحبههه

[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 20 دقيقة

اميين. بس الهلال يخوف في المهاجمين بالذات المهاجم الجلاد بعد سيرجيو والهلال يتخبط. اميي 😂

[ عدد التعليقات: 2871 ] نشر منذ 19 دقيقة

شد حيلك وارجع للزعيم عسى نفتك من المعيوف

[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 19 دقيقة

لو كان منضبط ومستمر على مستواه كان الان رقم ١ في السعودية !! لكن خلاص ياشراحيلي راح وقتك الان الاجانب موجودين ،

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