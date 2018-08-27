حارس الهلال السابق يشيد بجهود سامي الجابر: نشعر بالفخر
أكد حارس مرمى نادي الهلال السابق، محمد الدعيع، على أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس الحالي للنادي سامي الجابر، الذي يعمل على تحقيق الزعيم المزيد من الإنجازات والبطولات.
وأوضح ” الدعيع ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” عندما يترأس نادٍ كالهلال، رجل بعقلية أخي وزميلي سامي الجابر لاعبًا أمتع السعوديين – إداريًا احترمه الخصوم – مُدربًا رغم تجربته القصيره نجح ” ، مضيفًا: ” الآن كرئيس للهلال، به وبعقليته نفتخر فيه. ”
ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرياضة، كلّفت سامي الجابر بتولي منصب رئيس نادي الهلال خلفًا للأمير نواف بن سعد، في أبريل الماضي.
عمار[ عدد التعليقات: 2515 ] نشر منذ 21 دقيقة
خلنا في المهاجم ههههه ندخل تويتر نفتش عليك وعلى المهاجم 😂
طلال[ عدد التعليقات: 2871 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههه الله يبشرك بالمهاجم الي تحبههه
عمار[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 20 دقيقة
اميين. بس الهلال يخوف في المهاجمين بالذات المهاجم الجلاد بعد سيرجيو والهلال يتخبط. اميي 😂
ماجد[ عدد التعليقات: 2871 ] نشر منذ 19 دقيقة
شد حيلك وارجع للزعيم عسى نفتك من المعيوف
همس[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 19 دقيقة
لو كان منضبط ومستمر على مستواه كان الان رقم ١ في السعودية !! لكن خلاص ياشراحيلي راح وقتك الان الاجانب موجودين ،