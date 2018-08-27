حارس الهلال السابق يشيد بجهود سامي الجابر: نشعر بالفخر

طلال الغامدي(صدى):

أكد حارس مرمى نادي الهلال السابق، محمد الدعيع، على أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس الحالي للنادي سامي الجابر، الذي يعمل على تحقيق الزعيم المزيد من الإنجازات والبطولات.

وأوضح ” الدعيع ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” عندما يترأس نادٍ كالهلال، رجل بعقلية أخي وزميلي سامي الجابر لاعبًا أمتع السعوديين – إداريًا احترمه الخصوم – مُدربًا رغم تجربته القصيره نجح ” ، مضيفًا: ” الآن كرئيس للهلال، به وبعقليته نفتخر فيه. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرياضة، كلّفت سامي الجابر بتولي منصب رئيس نادي الهلال خلفًا للأمير نواف بن سعد، في أبريل الماضي.