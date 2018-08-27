جوليانو فيكتور يكشف سبب قدومه إلى النصر

نواف السالم(صدى):

كشف البرازيلى جوليانو فيكتور دي باولا، المنضم حديثًا إلى نادي النصر قادمًا من فناربخشة التركي، سبب قدومه إلى العالمي لافتًا إلى أن مواطنه برونو أوفيني لعب دور بارز في انتقاله الى صفوف النصر.

وأوضح ” جوليانو ” قائلًا: ” أودّ ان اشكر كل الجماهير التي حضرت في ملعب النادي البارحة، لقد منحوني استقبالًا دافئًا، الترحيب لم يكن من الجماهير فقط بل من زُملائي اللاعبين كذلك وهذا مهم من اجل التأقلم بسرعه لأنهم جعلوني اشعر بأنني في بلدي. ”

وأضاف اللاعب البرازيلي: ” بالتأكيد الدعم الجماهيري الكبير يُشكل ضغطًا إضافيًا على الفريق، ولكن يجب ان نستفيد من هذا الدعم لتقديم اقصى ما لدينا، وإذا قُمنا بذلك ووقفت الجماهير بجانبنا سنكون مؤهلين لتحقيق الانجازات هذا الموسم. ”

وتابع: ” وصلت للتو وسأبدأ بخوض التدريبات وسـألتقي بلاعبي الفريق, واذا إردنا النجاح يجب أن نلعب مع بعض كـفريقٍ واحد دون تمييز بين اللاعبين المحليين والاجانب، الجميع يلعب باسم النصر ” ، مضيفًا: ” مُتحمس جدًا لبدء الموسم واللعب مع النصر ومساعدته في تحقيق الانتصارات وهذا بكل تأكيد مايشعُر به جميع اللاعبين. ”

وأنهى محترف النصر حديثه قائلًا: ” أصبحت جاهز بدنياً والفريق كان يتدرب قبل وصولي لذلك نحنُ مستعدون لبدء المشوار، ولقد تحدثت مع برونو قبل حضوري الى هُنا، وأخبرني بأن جميع الاندية قاموا بأحضار عِدّة لاعبين مميزين وأن المنافسة ستكون صعبة وشرسة في الموسم الحالي وأتمنى التوفيق لفريقي. “