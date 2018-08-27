منسوبو وزارة الخدمة المدنية يتبادلون التهاني بعيد الأضحى المبارك

سعيد العجل(صدى):

أقامت وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم الاثنين حفل المعايدة السنوي لعيد الأضحى المبارك لمنسوبيها جرياً على العادة السنوية، بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، ومعالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون وموظفو الوزارة، وذلك في البهو الرئيسي للوزارة.

وقد جرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ، في أجواء أخوية صادقة عبر الجميع فيها عن فرحة عيد الأضحى المبارك التي أنعم بها على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ظل القيادة الرشيدة نعمة الأمن والأمان.