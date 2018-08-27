مدير تعليم مكة يرعى احتفال الإدارة بعيد الأضحى المبارك

محمد السعران(صدى):

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مشروع ” حقيبتي المدرسية ” والذي يأتي بالشراكة بين مكتب تعليم شرق مكة وجمعية البر الأهلية بالشرايع بتوفير حقائب مدرسية لـ 575 طالب من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من الطلاب الأيتام والمحتاجين بشرق مكة وذلك بحضور الدكتور ستر الجعيد رئيس مجلس ادارة البر الأهلية بالشرايع ومدير مكتب تعليم شرق مكة الأستاذ إبراهيم الثقفي .

وبارك المدير العام للتعليم هذه المبادرة متمنياً أن تُحقق الهدف منها ويستفيد منها الطلاب والطالبات من الأيتام والمحتاجين .

جاء ذلك في الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في مكتب التعليم بشرق مكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني وعدد من مديري الإدارات والأقسام .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات و طلاب و طالبات المنطقة التعليمية بمكة المكرمة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى مقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وإلى سمو نائب أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وإلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وكافة الشعب السعودي النبيل والأمتين العربية والإسلامية وإلى جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ورجال أمننا في كل بقعة من الوطن الغالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يتمتعون بوافر الصحة والعافية والأمن والأمان والتقدم والرقي.

واستعرض المدير العام خلال كلمته نجاح موسم هذا العام وتعاون وتكامل الجهات الحكومية ذات العلاقة وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم ومشاعرهم من خلال حج آمن وميسر والكل شهد بذلك بعد فضل الله ومنّه.

وقال الحارثي نحمد الله تعالى ونحن ننعم بالأمن والأمان وما مايطور الإنسان ويسهل أموره والعالم من حولنا في صراعات وهو تحقيق لقوله تعالى ” أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ .. الآية “داعياً بأهمية المحافظة على أمننا وأماننا ووحدتنا وديننا .

وبث الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي روح الحماس والجدية لبدء عامٍ دراسي جديد لمواصلة التميز والتفاني لبذل الجهد والطاقة لتسهيل العملية التعليمية والتربوية لأبنائنا الطلاب .

واختتم الحارثي كلمته بالشكر لمدير مكتب تعليم شرق مكة الأستاذ إبراهيم الثقفي ومنسوبي المكتب على حُسن الاستضافة والاستقبال .

تجدر الإشارة فور وصول المدير العام لمقر الاحتفال التقى بمدير مكتب تعليم شرق مكة واطلع على استعدادات وجاهزية المكتب لبداية عام دراسي جاد مؤكدًا على البداية الجادة للعام الدراسي الجديد، ومشدّدا على اكتمال كافة التجهيزات والخدمات لأبنائنا الطلاب والطالبات.