” آل الشيخ ” يوجه بتقدم 300 ألف ريال للاعب رائف تركستاني

نواف السالم(صدى):

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه رائف تركستاني؛ لتحقيقه الميدالية الفضية في وزن تحت 75 كجم ضمن منافسات اسياد جاكرتا 2018.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بتقديم 300 ألف ريال مكافأة للاعب رائف تركستاني؛ تقديرًا لهذا الإنجاز.

يُذكر أن لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه رائف تركستاني، حقق الفوز بالميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 75 كجم في دورة الألعاب الآسيوية.

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