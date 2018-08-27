” آل الشيخ ” يوجه بتقدم 300 ألف ريال للاعب رائف تركستاني
هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه رائف تركستاني؛ لتحقيقه الميدالية الفضية في وزن تحت 75 كجم ضمن منافسات اسياد جاكرتا 2018.
ووجه المستشار تركي آل الشيخ بتقديم 300 ألف ريال مكافأة للاعب رائف تركستاني؛ تقديرًا لهذا الإنجاز.
يُذكر أن لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه رائف تركستاني، حقق الفوز بالميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 75 كجم في دورة الألعاب الآسيوية.
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النخيش[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
منتخبنا للاحتياجات الخاصه حصل على بطوله كاس العالم لثلاث مرات واخرها قبل ايام وللاسف لم نسمع عن وصولهم واستقبالهم ولاتكريمهم والمنتخب الاول بمستويات ضعيفه يجد كل اهتمام اعلامي ومادي هل هذا انصاف خدمه الوطن ورفع رايته هي من تستحق التكريم والاجدر بها منتخب الاحتياجات الخاصه الف سؤال لهئيه الرياضه