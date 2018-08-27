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  3. بالفيديو.. طلب غريب من داعية ليبي لترامب يثير موجة غضب واسعة

بالفيديو.. طلب غريب من داعية ليبي لترامب يثير موجة غضب واسعة

بالفيديو.. طلب غريب من داعية ليبي لترامب يثير موجة غضب واسعة
طرابلس(صدى):

أثار طلب داعية ليبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بقصف مدينتين بقنبلة هيدروجينية موجة غضب واسعة في الأوساط الليبية.

وظهر الداعية في مقطع فيديو جرى تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطالب ترامب وماي بقصف مدينتي البيضاء والأبرق شرق البلاد بقنبلة هيدروجينية، حتى يتم تقسيم الثروة بالتساوي بين الشعب الليبي في أسرع وقت ممكن.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1298 ] نشر منذ 51 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 50 دقيقة

مثل هؤلاء الامام هم من شوهوا صورة #الاسلام الصحيحة واضروا بالجاليات المسلمة في تلك البلدان وشوهوا الدين السمح مدعين كذبا بأنهم حماة #الشريعة

[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يقول “هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ” وهؤلاء الشيوخ يفعلون العكس تماما، الله لم ينهانا عن المسالم فما بال المضيف لنا؟

[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 49 دقيقة

إذا اكرمت اللئيم تمردا

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 43 دقيقة

وين الغريب…..؟
مهبول بلحيه ومكانه يربط بساريه

[ عدد التعليقات: 3784 ] نشر منذ 10 دقائق

معمر

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