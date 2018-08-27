بالفيديو.. طلب غريب من داعية ليبي لترامب يثير موجة غضب واسعة
أثار طلب داعية ليبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بقصف مدينتين بقنبلة هيدروجينية موجة غضب واسعة في الأوساط الليبية.
وظهر الداعية في مقطع فيديو جرى تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطالب ترامب وماي بقصف مدينتي البيضاء والأبرق شرق البلاد بقنبلة هيدروجينية، حتى يتم تقسيم الثروة بالتساوي بين الشعب الليبي في أسرع وقت ممكن.
همس[ عدد التعليقات: 1298 ] نشر منذ 51 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 50 دقيقة
مثل هؤلاء الامام هم من شوهوا صورة #الاسلام الصحيحة واضروا بالجاليات المسلمة في تلك البلدان وشوهوا الدين السمح مدعين كذبا بأنهم حماة #الشريعة
طلال[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يقول “هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ” وهؤلاء الشيوخ يفعلون العكس تماما، الله لم ينهانا عن المسالم فما بال المضيف لنا؟
ماجد[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 49 دقيقة
إذا اكرمت اللئيم تمردا
احمد[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 43 دقيقة
وين الغريب…..؟
مهبول بلحيه ومكانه يربط بساريه
qlq[ عدد التعليقات: 3784 ] نشر منذ 10 دقائق
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معمر