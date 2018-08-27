بالفيديو.. طلب غريب من داعية ليبي لترامب يثير موجة غضب واسعة

طرابلس(صدى):

أثار طلب داعية ليبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بقصف مدينتين بقنبلة هيدروجينية موجة غضب واسعة في الأوساط الليبية.

وظهر الداعية في مقطع فيديو جرى تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطالب ترامب وماي بقصف مدينتي البيضاء والأبرق شرق البلاد بقنبلة هيدروجينية، حتى يتم تقسيم الثروة بالتساوي بين الشعب الليبي في أسرع وقت ممكن.