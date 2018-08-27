تدشين خدمات جديدة لمرضى العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

سامي المجيدير(صدى):

دشن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حزمة الخدمات الطبية الجديده بقسم العيون حيث يبدأ إجراء ( جراحات المياه الزرقاء ) وعمليات العلاج الثلاثي للمياه الزرقاء و البيضاء وزراعة العدسات بعد نجاحه في استقطاب عدد من الاستشاريين في هذا عدد من التخصصات الدقيقه وذلك ضمن خدمات عديدة متقدمة يقدمها القسم في خطته السنوية لهذا العام بالاضافة للخدمات الاخرى التي يقدمها القسم مسبقاً كعلاج عيوب الابصار بأحد اهم واسرع الاجهزة في هذا المجال وكذلك علاج اعتلال الشبكية السكري بالليزر قصير النبضات و حقن مضادات ارتشاح الشبكية من خلال عيادة مجهزة باحدث اساليب التشخيص لامراض الشبكية و ثلاث غرف لعمليات مخصصة لجراحة العيون مجهزة باحدث ميكروسكوبات و ادوات جراحة العيون و احدث وسائل راحة المرضى من خلال عمليات اليوم الواحد ، كما يوفر القسم اجهزة علاج و تشخيص امراض العيون المعتادة كعيوب انكسار العين و العدسات اللاصقة من خلال وحدة البصريات الملحقة بقسم العيون و افتتاح عيادة لفرز الحالات المحولة للمجمع يتم من خلالها التشخيص السريع للحالات لتقليل فترات الانتظار للمرضى و مكافحة الامراض المسببة لضعف و فقد النظر وذلك بقيادة الدكتور سامي الحارثي رئيس القسم .

من جهته قال عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف ان قسم العيون بمجمع الملك فيصل حرص على توفير ادق الاجهزه واحدثها على مستوى الشرق الاوسط في علاج اعتلالات الشبكية وتصحيح النظر وان الدافع في ذلك هو ما اوجدته تقارير الاستقصاء المرفوعه لمدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس حول الاعداد الكبيره على عيادات العيون الخاصه بالمحافظه والمبالغ الكبيره التي تستنزف المرضى حيث وجه بتوفير احدث الاجهزه لتوفير كافة الخدمات الصحية لمرضى العيون مجانا وسد حاجة المرضى لمراجعة العيادات بمقابل مادي حيث تتوفر باقسام العيون بصحة الطائف كافة الحلول لمشاكل العيون ومن ذلك اكثر المشاكل الصحية انتشارا وايضا ادقها تفصيلا وتشخيصا .

وأضاف الربيعي ان الوقت الحالي بامكاننا القول بان كافة الخدمات الصحية والمشاكل المعقده لمرضى العيون تتوفر لدى اقسام العيون بمجمع الملك فيصل الطبي وكذلك مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بعد ان تم توفير احدث الاجهزه الطبية الدقيقه واستقطاب امهر الجراحين في هذا المجال لخدمة المرضى.