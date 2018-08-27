الاتحاد المصري يرد ببيان شديد اللهجة على هجوم محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بياناً رد فيه على هجوم نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأكد الاتحاد في بيانه عدم تلقيه أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، خاصة من محمد صلاح، مبيناً أن كل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية كان من وكيل للاعب.

وقال إن المخاطبات الرسمية التي وردت إلى الاتحاد كانت بتاريخ 23 أغسطس الحالي، بعد أن أُرسلت في وقت سابق رسالة على البريد الإلكتروني الشخصي لرئيس الاتحاد بتاريخ 11 أغسطس، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس، للتأكيد عليه، بأن أية طلبات يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها على الفاكس أو البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد”.

وأضاف : “مع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي، تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي سيعقد اليوم الاثنين، وستتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان رده عليها “.

ووصف الاتحاد في بيانه الخطاب بغير المقبول، خاصة أنه احتوى على عبارات وتجاوزات غير مناسبة، حيث طالب وكيل اللاعب اتحاد كرة بالاستقالة إذا لم يستجب لطلباته، التي وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض.

وكان صلاح قد نشر أمس الأحد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر هاجم فيها الاتحاد قائلاً: ” الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي … لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! “.