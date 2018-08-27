مصرع فتاة في ظروف غامضة بعد علاقة غير شرعية

مليكة فؤاد(صدى):

لقيت فتاة مغربية مصرعها إثر تناولها مادة مشكوك فيها تناولتها بعدما استدرجها شاب إلى منزله ومارس معها الجنس.

وفي تفاصيل الحادثة التي نقلتها وسائل إعلام مغربية أن الفتاة على علاقة بالشاب، ووعدها بتهجيرها إلى إسبانيا وبالزواج منها، حيث استدرجها إلى منزله ومارس معها الجنس، إلا ان الضحية سقطت مغمى عنها بسبب تناولها لمادة مشكوك فيها.

وبعد ذلك قام ” الشاب ” باستدعاء صديقه؛ لأجل مساعدته في اخراج الضحية، و نقلوها في حالة حرجة إلى المستشفى، ورغم الاسعافات العاجلة المقدمة اليها، إلا أنها فارقت الحياة في ظروف غامضة.

وفي هذا السياق، أوضحت إحدى المصادر أنه تم اعتقال المهاجر المشتبه فيه في إحدى محلات غسل السيارات، كما اعتقلوا صديقه، ووضعوهم جميعًا رهن الحبس.