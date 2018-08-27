بعد سقوط صخرة ضخمة.. ” بلدية الحقو ” تزيل الصخور المهددة للأهالي

تركي السالم(صدى):

تفاعلت بلدية مركز الحقو بمحافظة بيش مع الصخرة الضخمة التي سقطت على سقف إحدى المنازل، وبدأت البلدية في إزالة الصخور التي تهدد سلامة الأهالي بالمركز تحت إشراف الدفاع المدني.

وكان نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز وجه محافظ بيش والجهات المختصة بالوقوف على مشكلة الصخور التي تشكل خطورة على الأهالي ووضع حل عاجل لهذا الأمر.

يُذكر أن صخرة ضخمة طولها 10 أمتار وعرضها 5 أمتار سقطت من أعلى جبل ماغص في قرية الحقو بمحافظة بيش التابعة بمنطقة جازان، داخل فناء أحد المنازل.

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