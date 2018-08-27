تعليم الرياض يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض صباح اليوم الاثنين 16ذو الحجة ، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمبنى الإدارة الرئيسي بالمربع وذلك بتنظيم من إدارة العلاقات العامة .

وحضر المعايدة مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري ومساعد المدير العام للخدمات المساندة الأستاذ محمد العيد ، ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم والمشرفين التربويين وموظفي الإدارة .

ونيابة عن المدير العام لتعليم الرياض هنأ العمري منسوبي الإدارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع أعواماً مديدة ووطننا يرفل بنعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز كما شكر “العمري” الجميع على جهودهم طيلة العام الدراسي الماضي وعلى ما قدموه لخدمة التعليم ومنسوبيه مهيباً بالجميع إلى بذل ما بوسعهم لخدمة التعليم والمتعلم بهذا الوطن المعطاء.

من جانب ذي صلة شهدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد حفل المعايدة السنوي الذي نظمه القسم النسائي بإدارة العلاقات العامة في مبنى الإدارات النسائية بالوشم وحضر الحفل مديرات الإدارات النسائية ومديرات مكاتب التعليم ، وألقت الراشد كلمة هنأت فيها منسوبات التعليم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، واستبشرت بالنجاح الذي تحقق لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ وهذا بفضل الله أولاً ثم نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لراحة وخدمة الحجيج ، وأردفت الراشد نجاح الحج يمثل امتداداً للدور التاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين .

بعد ذلك أكدت ” الراشد ” على أهمية البداية الجادة والحرص على التميّز في جميع الأعمال استمراراً للإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الدراسي المنصرم في مختلف المجالات والتفاني في خدمة المراجعين للإدارة وخدمة الميدان التربوي وحثت الراشد القيادات التربوية إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة والعمل على تطوير العملية التعليمية .

وشكرت ” الراشد ” كل من حضر حفل المعايدة للبدء بعام دراسي مليء بالعطاء والنماء بتظافر جهود جميع الإدارات لتحقيق رؤيتنا (مجتمع معرفي منافس عالمياً)

وختمت حديثها بسؤال الله أن يبارك بالجهود وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم وأن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وولاة أمرنا.