لعدم التزامها بالرسوم والتوطين.. 30% من المدارس الأهلية تخرج من القطاع

حمود العنزي(صدى):

خرجت 30 % من المدارس الأهلية من القطاع؛ وذلك لعدم التزامها بالرسوم والتوطين، حيث دفع البعض منها رواتب متدنية تصل إلى أقل من 5 آلاف ريال للمواطنين.

جاء ذلك في الوقت الذي يشهد القطاع تراجعًا في الاستثمار خلال العامين الماضيين، أرجعها مستثمرون لما يواجهونه من ارتفاع رسوم التشغيل والرواتب.

وفي هذا السياق، أوضح عمر العامر، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية، أن عدد من المدارس غير الملتزمة بشروط وزارة العمل خرجت من السوق.

حيث أبان ” العامر ” أن المدارس ليس أمامها إلا الالتزام بـ ” التوطين ” ودفع الرواتب المحددة أو الخروج من السوق، مشيرًا إلى أن بعض المدن لديها خريجين في تخصصات لا تتوافر معها الوظائف، ويضطر إلى السفر لمدينة أخرى مما يحمله تكاليف إقامة تستنزف أكثر من نصف راتبه.

ومن جانبه طالب مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، المدارس الأهلية والأجنبية بضرورة الالتزام بضوابط الرسوم الدراسية المتضمنة ” عدم تحديد أماكن معينة للزي المدرسي أو الكتب الدراسية منعًا للاحتكار ” ولتكون متاحة بأسعار مناسبة.

كما قال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن وزارة التعليم ستتابع بحزم جميع الشكاوى التي ستردها على الرقم الموحد للبلاغات (19996)، وستطبق الجزاءات التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات بحق المدارس المخالفة.