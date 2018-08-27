مستشفى الملك سلمان يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

محمد السعران(صدى):

أقام مستشفى الملك سلمان بالرياض حفل معايدة لمنسوبيه بحضور الدكتور نائل حتاته مساعد المدير للخدمات الطبية. وعدد من الاطباء وروساء الاقسام والموظفين وسط اجواء عامره بالفرحة والسعادة حيث تبودلت من خلالها التهاني والتبريكات وظهرت الابتسامة والفرحة على محيا الجميع في صورة ومشهد بليغ للتعبير عن المعاني السامية من مقاصد وحكمة مشروعية للعيد والاحتفال به.

وقد عبر عدد من منسوبي المستشفى والحضور عن سعادتهم وفرحهم بحفل المعايدة واللقاء الجميل حيث اتاحت لهم المناسبة معايشة فرحة العيد واللقاء بعيد عن اجواء العمل الروتينية مما سيؤدي الى دفع واشاعة روح المنافسة والاخوة والترابط الاجتماعي بيننا.