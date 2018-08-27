مكتب الزراعة والبيئة والمياه برجال ألمع يقيم حفل المعايدة لمنسوبيه

محمد السعران(صدى):

أقام مكتب الزراعة والبيئة والمياه برجال ألمع ، حفل المعايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك, بحضور المدير الأستاذ “سعد سعيد أبو سراح” ومنسوبي المكتب ،وذلك في المقر بمحافظة رجال ألمع .

هذا وقد تخلل الحفل بكلمة لسعادة المدير هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير ونائبة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكذلك نجاح حج هذا العام متمنياً أن يعيده على الأمة الاسلامية وهي في أفضل حال وأن يديم على هذه البلاد أمنها وإستقرارها .

كما قام بتوزيع شهادات شكر وتقدير على بعض الموظفين القائمين بالأعمال خلال إجازة العيد

وقد جرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة وتناول الجميع طعام الإفطار بهذه المناسبة .

يُذكر أن مكتب الزراعة والبيئة والمياه برجال ألمع درج على إقامة مثل هذه الإحتفالات، وذلك لأهميتها في تعزيز التواصل وتقوية أواصر المحبة والأخوة والترابط بين منسوبيه إنطلاقا من قناعته الراسخة بأهمية توفير بيئة العمل المثالية .