بعد فقدانهما لوعيهما.. إنقاذ حاجين بإنعاش قلبي بمطار جدة

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمراكز المراقبة الصحية بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم، من إنقاذ حاج باكستاني يبلغ من العمر 60 عامًا، كما نجح فريق طبي بالصالة الجنوبية بذات المطار، في إنقاذ حاج إندونيسي، مساء أمس، وذلك عن طريق الإنعاش القلبي الرئوي.

ومن جانبه، أوضح المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدكتور محمد جمال فلمبان، أن الحاج الباكستاني وصل إلى المركز الطبي وهو فاقد للوعي، مع عدم وجود نبض، فيما تم البدء في الإنعاش القلبي الرئوي وإدخاله إلى غرفة الطوارئ.

وأشار ” فلمبان ” إلى أنه بعد ٥ دقائق اتضح رجوع النبض، بينما تم التنسيق وتحويل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي، وكان في انتظار الحالة فريق طبي متكامل لاستكمال علاجه، مضيفًا: ” وفي الصالة الجنوبية تم مساء أمس إجراء إنعاش قلبي رئوي لحاج إندونيسي كان فاقداً للوعي حتى تم استعادة نبضه وجرى تحويله لمجمع الملك عبدالله الطبي. “