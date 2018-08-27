سفيرة العمل الإنساني للشباب العربي تعلق على رفض علاجها من السرطان بأمريكا

واشنطن(صدى):

علقت الشابة الكويتية شيماء العيدي، الملقّبة بـ ” سفيرة العمل الإنساني للشباب العربي ” على رفض إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية استقبال حالتها وطلب علاجها بسبب تقدّم مراحل مرض السرطان.

وأوضحت ” العيدي ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” قائلةً: ” للأمانة كانت غصة مؤلمة بالنسبة إلي، لكنها لم تدم الا دقائق معدودة، ولا أبالغ في ذلك ” ، مضيفةً: ” تذكرت فائدة رائعة قرأتها في أحد كتب تفسير القرآن الكريم، وهي حسن التوكل على جميل العطايا رب العالمين. فقلت في قرارة نفسي: لماذا أحزن والله يجدد اختباري ليرى مدى حبي له وصبري على ما أصابني؟ ”

وأضافت: ” إن السرطان نعمة من نعم الله عليّ. فكم هو جميل أن أحظى بهذا الكم من المرض الذي هو تفسير لحب الله لي و برهان على قوة صلتي به وعلى إصراري على لقاء وجهه الكريم بلا ذنب ” ، فيما قالت: ” لكل شخص اغتابني لشكلي ومظهري، أقول لكم بكل حب إن الله جَمَّل وجهي برضاه عني. فشكرًا لحسناتكم وتخفيف ما تبقى من ذنوبي التي لم يمحها مرضي. وأنا قدام الله وخلقه محللتكم… وكفى بالله وكيلًا. ”