شركات طيران عالمية تتعمد زيادة زمن الرحلات.. والسبب غريب

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تنتهج شركات طيران عالمية كبرى زيادة وقت الرحلات في جداولها؛ لتجنب دفع تعويضات للمسافرين في حال تأخر وصولها إلى وجهاتها في الموعد المحدد للرحلة.

وتضيف شركات الطيران ما يصل إلى 30 دقيقة إضافية لزمن الرحلات، ما يقلل من احتمال دفع تعويضات في حال التأخير، ففي خلال السنوات العشر الماضية استغرقت أغلب الرحلات الجوية وقتًا أطول مقارنة بالعقد الذي يسبقه.

كشف تقرير أن غالبية شركات الطيران الكبرى أعادت ترتيب جداولها للتأكد من أنها تحافظ على الالتزام بالمواعيد، رغم التطور التكنولوجي الكبير في مجال الطيران خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد التقرير أن الباحثون رصدوا متوسط زمن الرحلات في 125 مسارًا تديرها شركات الطيران الكبرى عام 2009، وقارنوها مع العام الماضي، فوجدوا أن 76 مسارًا تستغرق وقتا أطول الآن.

على سبيل المثال، تم تمديد رحلات الخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار بانكوك في تايلاند ونيويورك وسنغافورة لمدة 20 دقيقة، في اعتقاد منهم أن هذا الوقت الزائد سيحسن الالتزام بالمواعيد.