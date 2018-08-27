بالفيديو.. وافد سوداني يأخذ قيلولة في مكان غير مناسب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مالك مركبة لوافد قيل إنه سوداني نائم بجانب سيارته بعدم قام بفك ” كفرتين ” منها.
ولاقى الفيديو تداول لافت وسط تعليقات ساخرة ومنتقدة رافضة نشر مثل هذه المقاطع ومراعاة خصوصية الأشخاص.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 1 ساعة
هههه مسكين تعب وهو يفك الكفر هههه
رااايق[ عدد التعليقات: 5244 ] نشر منذ 56 دقيقة
بين كل راحه و راحه أستراحه ** أاااااي بنتعب *!! ههههههههههههههه
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الشعب السوداني عسل والله ***
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يقول المثل ** لا تأجل عمل اليوم الى الغد ** بل أجله الى مااا بعد غداً أو بعده *!!!!!
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أو بلاش منو خالص ** هههههههههههههههههههه
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههه حلوة بلاش منو 🙂
ابن البلد[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 44 دقيقة
التوم سلطان شكله مكروف طول اليوم
qlq[ عدد التعليقات: 3784 ] نشر منذ 8 دقائق
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اسمع القزوز
نايم ومقفظ ع العدة