بالفيديو.. وافد سوداني يأخذ قيلولة في مكان غير مناسب

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مالك مركبة لوافد قيل إنه سوداني نائم بجانب سيارته بعدم قام بفك ” كفرتين ” منها.

ولاقى الفيديو تداول لافت وسط تعليقات ساخرة ومنتقدة رافضة نشر مثل هذه المقاطع ومراعاة خصوصية الأشخاص.