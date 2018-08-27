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بالفيديو.. وافد سوداني يأخذ قيلولة في مكان غير مناسب

بالفيديو.. وافد سوداني يأخذ قيلولة في مكان غير مناسب
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مالك مركبة لوافد قيل إنه سوداني نائم بجانب سيارته بعدم قام بفك ” كفرتين ” منها.

ولاقى الفيديو تداول لافت وسط تعليقات ساخرة ومنتقدة رافضة نشر مثل هذه المقاطع ومراعاة خصوصية الأشخاص.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 1 ساعة

هههه مسكين تعب وهو يفك الكفر هههه

[ عدد التعليقات: 5244 ] نشر منذ 56 دقيقة

بين كل راحه و راحه أستراحه ** أاااااي بنتعب *!! ههههههههههههههه
*
الشعب السوداني عسل والله ***
*
يقول المثل ** لا تأجل عمل اليوم الى الغد ** بل أجله الى مااا بعد غداً أو بعده *!!!!!
*
أو بلاش منو خالص ** هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 45 دقيقة

ههههه حلوة بلاش منو 🙂

[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 44 دقيقة

التوم سلطان شكله مكروف طول اليوم

[ عدد التعليقات: 3784 ] نشر منذ 8 دقائق


اسمع القزوز

نايم ومقفظ ع العدة

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