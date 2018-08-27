أبرز مشكلات منع الإنجاب وتأخره

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعد حلم الأمومة أعظم ما تفكر فيه المرأة وحينما يتأخر الإنجاب تقيم حواء الدنيا وتقعدها بحثا عن حل، فيما تعد السمنة واحدة من العقبات التي تحول دون تحقيق حلم الإنجاب.

يقول الدكتور أحمد شبانة استشارى جراحات السمنة المُفرطة ، إنه بالقطع هناك أمراض تصيب المرأة وتؤثر على صحتها الإنجابية نتيجة للسمنة مثل مرض ( تكيس المبايض المتعدد ) ( poly cystic ovary ) وهذا المرض يصيب نحو 7% من السيدات وتبين أن نصف هذه النسبة أصيبت بهذا المرض نتيجة للسمنة، ما يعني وجود 4 مصابات بهذا المرض من كل 100 سيدة نتيجة للسمنة، وهي نسبة كبيرة للغاية.

وتابع ، إن لهذا المرض تأثيرا بالقطع على عملية التبويض كما يرفع نسب الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وأمراض القلب.