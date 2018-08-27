نصائح للتخلص من الكسل بأول يوم دوام بعد انتهاء العيد

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

ينطلق اليوم الاثنين، آلاف الموظفين للعمل؛ وذلك بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يشعر الموظفون بالكسل، لتغير الساعة البيوليوجية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض عدة نصائح للتخلص من الكسل.

– اضبط مواعيد نومك

البدء في ضبط مواعيد النوم؛ حيث يُعد هذا جانب رئيسي في العودة للعمل، فيجب الموازنة بين الاثنين.

– مطالعة بريدك الإلكتروني

يجب مطالعة رسائل بريدك الإلكتروني المتراكمة فيه وقت غيابك؛ وذلك من خلال المرور السريع عليها وحذف غير المهم منها، وإبقاء ما تحتاج للرد عليه.

– الاستمتاع بأول يوم في العمل

ويمكنك ذلك من خلال التواصل مع أصدقاء العمل ومعرفة الأحداث الجديدة في حياتهم، الجوانب الإنسانية من شأنها مساعدتنا على مواصلة عملنا على نحو فاعل وأكثر إنتاجية.