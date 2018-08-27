الليرة التركية تواصل التهاوي بعد إجازة الأضحى

أنقرة(صدى):

واصلت العملة التركية التهاوي بعد إجازة عيد الأَضحى، حيث تراجعت اليوم الاثنين بنسبة 3% أمام الدولار، وسط استئناف التداول في الأسواق المحلية.

وتراجعت الليرة التركية إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة بـ6 ليرة عند إغلاق يوم الجمعة الماضي قبل إجازة عيد الأضحى، وسط تركيز المستثمرين على الخلاف المعلن بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أميركي يخضع للمحاكمة في تركيا.

وخسرت الليرة ما يقرب من 39% من قيمتها أمام العملة الأميريكية منذ بداية العام، ما أدى إلى خسائر عديدة للمستثمرين.