بالفيديو.. شاب يقتل ” متسولا ” طلب منه نقودا بطريقة مروعة
أظهر مقطع فيديو قيام شاب يدعى هيفو غونزاليس، بقتل بيدرو كروز داخل محطة وقود في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن طلب الأخير نقودًا من غونزاليس.
وطلب ” كروز ” من المتهم منحة مالية كمساعدة، ولكن الجاني رفض إلحاح ” المتسول ” ليعود إلى سيارته ويحمل عصى غليظة ويقوم بضرب ” كروز ” على رأسه حتى يسقط قتيلًا من شدة الضرب.
ويواجه ” غونزاليس ” اتهامًا بالقتل من الدرجة الثانية؛ حيث سيواجه حكمًا بالسجن ما لا يقل عن 10 سنوات حال إدانته.
عبود[ عدد التعليقات: 2081 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله لو انو في بلد مسلم كان على الصفحة الاولى لنيويورك تاميز والديلي ميل والاندبندنت والصورة ملء الصفحة وبالخط العريض المسلمون يقتلون الفقراء .
لكن عندهم كل دقيقة جريمة ولا حس ولا خبر .