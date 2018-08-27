بالفيديو.. شاب يقتل ” متسولا ” طلب منه نقودا بطريقة مروعة

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام شاب يدعى هيفو غونزاليس، بقتل بيدرو كروز داخل محطة وقود في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن طلب الأخير نقودًا من غونزاليس.

وطلب ” كروز ” من المتهم منحة مالية كمساعدة، ولكن الجاني رفض إلحاح ” المتسول ” ليعود إلى سيارته ويحمل عصى غليظة ويقوم بضرب ” كروز ” على رأسه حتى يسقط قتيلًا من شدة الضرب.

ويواجه ” غونزاليس ” اتهامًا بالقتل من الدرجة الثانية؛ حيث سيواجه حكمًا بالسجن ما لا يقل عن 10 سنوات حال إدانته.