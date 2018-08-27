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بالفيديو.. شاب يقتل ” متسولا ” طلب منه نقودا بطريقة مروعة

بالفيديو.. شاب يقتل ” متسولا ” طلب منه نقودا بطريقة مروعة
واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام شاب يدعى هيفو غونزاليس، بقتل بيدرو كروز داخل محطة وقود في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن طلب الأخير نقودًا من غونزاليس.

وطلب ” كروز ” من المتهم منحة مالية كمساعدة، ولكن الجاني رفض إلحاح ” المتسول ” ليعود إلى سيارته ويحمل عصى غليظة ويقوم بضرب ” كروز ” على رأسه حتى يسقط قتيلًا من شدة الضرب.

ويواجه ” غونزاليس ” اتهامًا بالقتل من الدرجة الثانية؛ حيث سيواجه حكمًا بالسجن ما لا يقل عن 10 سنوات حال إدانته.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2081 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله لو انو في بلد مسلم كان على الصفحة الاولى لنيويورك تاميز والديلي ميل والاندبندنت والصورة ملء الصفحة وبالخط العريض المسلمون يقتلون الفقراء .
لكن عندهم كل دقيقة جريمة ولا حس ولا خبر .

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