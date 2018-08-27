جامعة تستقدم أجانب تحت مسمى ” خبراء ” وسط غضب المواطنين

عادل الحربي(صدى):

ساعدت جامعة سعودية في زيادة معدلات البطالة بين المواطنين حملة الدكتوراه، بعد اعتمادها إعلان بمسمى ” خبراء ” للتعاقد مع وافدين أجانب في تخصصات زراعية للعمل كأعضاء هيئة تدريس للعام الدراسي الجديد.

واستهدفت الجامعة من إعلانها حملة الدكتوراه من 6 دول ” مصر، الأردن، السودان، تونس، المغرب، والجزائر ” ، حيث وجهت خطابات احتياجها لملحقيات هذه الدول، موضحه شروط الوظائف المتمثلة في أن يعمل المستقدمون تحت مسمى خبراء في تخصصات ” استراتيجيات التركيبة المحصولية، زراعة البيوت المحمية، والزراعة المائية، زراعة انتاج محاصيل الفاكهة، انتاج المحاصيل الحقلية، البذور وانتاج الشتلات وزراعة وانتاج المحاصيل البستانية والمدرجات الزراعة وانتاج المحاصيل الحقليةالزراعية “.

واعترض المواطنون العاطلون عن العمل على هذا الإعلان، مؤكدين أنه يعد التفافًا على أنظمة وزارة الخدمة المدنية التي تلزم أي جامعة بالإعلان أولًا عن أي احتياج أكاديمي داخليًا للمواطنين، وعند تعذر سد الاحتياج يتم الإعلان في الدول المستهدفة.

ومن جانبه علق المتحدث باسم حملة الدكتوراه السعوديين الدكتور خالد الحربي، على هذا الإعلان، مؤكدًا أن طلب الجامعة أعضاء هيئة تدريس برتبة خبير أمر جديد، مطالبًا الجامعة بتوضيح ماهي المهمات التي سيضطلع بها كل خبير.